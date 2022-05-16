Автопробег «Дорогами Победы» встретили в Клину

10 мая стартовал автопробег, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Сталинградской битвы. Автомобили двинулись из Санкт-Петербурга.

Петербургские депутаты, участвовавшие в акции, проделали путь более чем в четыре тысячи километров. По пути они посещали военные мемориалы в самых разных районах страны.

«Мы посетили Ржев, Юхнов, Тулу, Воронеж. Контрольной точкой маршрута стал Волгоград. Мы передавали капсулу с землей, собранной с братских могил Пискаревского мемориального кладбища. И получили обратно от волгоградских коллег капсулу с землей с Мамаева кургана. После этого мы посетили Липецк, потом Елец и сейчас мы в подмосковном Клину», — рассказал руководитель автопробега, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

В Клину, который стал последней точкой автопробега, глава городского округа Алена Сокольская встречала участников автопробега вместе с депутатами Мособлдумы.

Юрий и Антон Гладуновы, приехавшие из Санкт-Петербурга, в руках держали портреты погибших в войне родственников. И привезли они их в Клин неслучайно.

«На одном из портретов — Грошников Евгений Владимирович. На него осенью 1942 года пришла похоронка, о том, что он „Погиб в боях за освобождение города Клина и похоронен в братской могиле“. Долго искали место захоронения, нашли. А на отца его — Владимира Николаевича — получили только извещение „Погиб на Московской земле“. И его место захоронения так до сих пор неизвестно. 80 лет мы хранили похоронку в семье. И сегодня мы приняли решение документ передать в краеведческий музей города Клин», — сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, полковник запаса Юрий Гладунов.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и Мемориалу памяти воинов, погибших при защите и освобождении Клина. После провели траурную панихиду по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Нам очень приятно принимать на подмосковной земле наших коллег из северной столицы, посетивших нас с такой ответственной и важной миссией. Тысячи километров и 12 российских регионов за спиной. Масштабы акции, действительно, впечатляют! Подобные мероприятия сплачивают нас и не дают ни на секунду забыть о тех подвигах, которые ради нашего будущего совершили наши деды и прадеды. Наша память должна быть вечной!», — подчеркнула первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина.

Официально акция завершится в Санкт-Петербурге, когда депутаты захоронят переданную им в Волгограде капсулу на Пискаревском мемориальном кладбище.