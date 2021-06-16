Автопробег «Дорогами Победы» стартовал в Подмосковье

В подмосковном парке «Патриот» начался международный автопробег «Дорогами Победы». Об этом сообщило ОТР.

Мероприятие посвящено трем датам: 95-й годовщине образования ДОСААФ, 60-летию со дня полета первого космонавта Юрия Гагарина и 76-й годовщине Победы.

Участники автопробега намерены проехать около четырех тысяч километров по территории России и Белоруссии. По пути они остановятся в городах воинской славы и городах-героях, где встретятся с ветеранами и проведут митинги у мемориалов защитникам Отечества.