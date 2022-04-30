Автопарк предприятия «Благоустройство‑Балашиха» пополнился на 63 единицы спецтехники за последние несколько лет

Автопарк муниципального учреждения «Благоустройство-Балашиха» пополнился более чем в два раза за последние несколько лет. Там появилось 63 единицы новой спецтехники.

Сейчас на балансе предприятия 118 единиц спецтехники, рассказал глава округа Сергей Юров. Это погрузчики, пылесосы, манипулятор и другие приспособления, которые задействованы в работе в весенне-летний период.

«Городское предприятие „Благоустройство-Балашиха“ отвечает за содержание более 400 километров дорог и межквартальных проездов, всех общественных пространств города. Мы уделяем большое внимание развитию нашего учреждения», — рассказал Юров.

Он уточнил, что новая техника дала возможность качественно и оперативно очищать улицы и дворы. Система ГЛОНАСС помогает отслеживать движение машин по нужным маршрутам. В итоге округ на 100% убирается за счет автоматизации.

Город разделен на три зоны, за каждую из которых отвечает отдельный производственный участок. Это повышает качество услуг предприятия.