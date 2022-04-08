Автопарк Одинцовской больницы пополнили автомобили Газель

Четыре новых автомобиля Газель Nехt теперь будут перевозить пациентов между удаленными друг от друга подразделениями больницы.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал о том, что пациентов инфекционной больницы и перевод между филиалами теперь удобно осуществлять силами больницы.

Новую технику также осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Машины оснащены медицинским оборудованием, внутри установлены тележки-каталки для перевозки лежачих больных. Внутри автомобиля есть мебель для хранения медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Андрей Иванов вместе с главным врачом проинспектировал также ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской больницы. В приемном отделении полностью завершен первый этап капитального ремонта. Были проведены отделочные работы, обновили инженерные сети и подвели медицинский газ. На сегодняшний день подрядчик приступил к капитальному ремонту второй части приемного отделения. Работы планируют завершить летом 2022 года.