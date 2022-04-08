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    08 апреля 2022, 01:43

    Автопарк Одинцовской больницы пополнили автомобили Газель

    Анастасия Борискова

    Четыре новых автомобиля Газель Nехt теперь будут перевозить пациентов между удаленными друг от друга подразделениями больницы.

    Автопарк Одинцовской больницы пополнили автомобили Газель

    Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев рассказал о том, что пациентов инфекционной больницы и перевод между филиалами теперь удобно осуществлять силами больницы.

    Новую технику также осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Машины оснащены медицинским оборудованием, внутри установлены тележки-каталки для перевозки лежачих больных. Внутри автомобиля есть мебель для хранения медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

    Андрей Иванов вместе с главным врачом проинспектировал также ремонт в хирургическом корпусе Одинцовской больницы. В приемном отделении полностью завершен первый этап капитального ремонта. Были проведены отделочные работы, обновили инженерные сети и подвели медицинский газ. На сегодняшний день подрядчик приступил к капитальному ремонту второй части приемного отделения. Работы планируют завершить летом 2022 года.