Подмосковье 26 января 2023, 17:54 Автопарк коммунальной техники пополнился в Подмосковье

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Парк коммунальной техники помогает делать ежедневную уборку общественных пространств Подмосковья быстрее и качественнее. Старая техника требует замены, а некоторым муниципалитетам необходимо увеличить количество новых машин для улучшения состояния территорий.

«В прошлом году мы уже распределили 213 единиц уборочной техники. В этом году мы продолжаем выдачу, и только с начала января коммунальный парк пополнился еще на 105 единиц в 20 муниципалитетах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Отмечается, что основной вид передаваемой техники — тракторы МТЗ 82.1 — их выдали в количестве 58 единиц. Также городским округам передают автовышки с вылетом стрелы 32,5 метра. С их помощью можно очищать кровли зданий от снега, а также опиливать деревья. Новую технику передали в Щелково, Реутов, Пушкинский округ, Химки, Одинцово, Жуковский и другие округа.

В ГУСТ Подмосковья напомнили, что контроль работы техники ведется с помощью системы ГЛОНАСС дважды в день: утром и вечером. С ее помощью сотрудники территориальных отделов проверяют, сколько машин задействовано в работе.

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