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    18 февраля 2022, 20:45

    Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнили троллейбусами из Москвы

    Анастасия Максимовских, Ирина Карпова

    Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнился новыми низкопольными троллейбусами. В городской округ они приехали из Москвы.

    Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнили троллейбусами из Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Пять новых троллейбусов уже курсируют по улицам Химок, сегодня на рейс вышел шестой. Эти троллейбусы заменяют классические высокопольные, постепенно все они будут заменены.

    «Комфорт для пассажиров прежде всего — это низкий уровень пола, удобство посадки-высадки. Также кондиционер в машине присутствует. Ну и всем необходимым требованиям, которые предъявляются к транспорту, он соответствует», — отметил директор Муниципального троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

    Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнили троллейбусами из Москвы | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    В первую очередь новый транспорт оценят люди с инвалидностью и пассажиры с колясками. Микроклимат зимой будет создавать обогреватель, а летом — кондиционер. До конца года в округе появится 17 таких троллейбусов.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличат парк машин скорой помощи и общественного транспорта.