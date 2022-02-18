Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнили троллейбусами из Москвы
Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнился новыми низкопольными троллейбусами. В городской округ они приехали из Москвы.
Пять новых троллейбусов уже курсируют по улицам Химок, сегодня на рейс вышел шестой. Эти троллейбусы заменяют классические высокопольные, постепенно все они будут заменены.
«Комфорт для пассажиров прежде всего — это низкий уровень пола, удобство посадки-высадки. Также кондиционер в машине присутствует. Ну и всем необходимым требованиям, которые предъявляются к транспорту, он соответствует», — отметил директор Муниципального троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.
В первую очередь новый транспорт оценят люди с инвалидностью и пассажиры с колясками. Микроклимат зимой будет создавать обогреватель, а летом — кондиционер. До конца года в округе появится 17 таких троллейбусов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличат парк машин скорой помощи и общественного транспорта.