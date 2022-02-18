Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнили троллейбусами из Москвы

Автопарк «Химкиэлектротранс» пополнился новыми низкопольными троллейбусами. В городской округ они приехали из Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Пять новых троллейбусов уже курсируют по улицам Химок, сегодня на рейс вышел шестой. Эти троллейбусы заменяют классические высокопольные, постепенно все они будут заменены.

«Комфорт для пассажиров прежде всего — это низкий уровень пола, удобство посадки-высадки. Также кондиционер в машине присутствует. Ну и всем необходимым требованиям, которые предъявляются к транспорту, он соответствует», — отметил директор Муниципального троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

В первую очередь новый транспорт оценят люди с инвалидностью и пассажиры с колясками. Микроклимат зимой будет создавать обогреватель, а летом — кондиционер. До конца года в округе появится 17 таких троллейбусов.

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