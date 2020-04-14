Автоответчик спросит жителей Подмосковья о симптомах COVID-19

Людям, которые находятся на карантине или проходят лечение легких форм коронавируса на дому, начнут поступать звонки с номера 8 (498) 602-31-35.

Автоинформатор задаст ряд основных вопросов о самочувствии жителей. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сервис определит сведения о температуре, кашле и других симптомах. При наличии, например, температуры выше 38 градусов пациент будет автоматически соединен со службой скорой помощи Светлана Стригункова.

Она уточнила, что автоинформатор сделал уже свыше 10 тысяч звонков.

Министерство здравоохранения Московской области запустило такой сервис для оперативной помощи жителям региона. Если же состояние здоровья потребует не экстренного, а неотложного осмотра, человеку предложат вызвать врача на дом.