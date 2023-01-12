Подмосковье 12 января 2023, 20:25 Автомобильный сервисный центр построят в Домодедове

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В Домодедове появится автомобильный сервисный центр площадью 3650 квадратных метров. Застройщик уже получил соответствующее разрешение от Министерства жилищной политики Московской области.

«Застройщик — ООО „Инвентор“. Инвестиционный пакет составит 105 миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

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Согласно проекту, объект будет двухэтажным. На первом этаже разместят сервисный центр для оказания ремонтных и шиномонтажных работ. На втором этаже откроется магазин с автозапчастями, шинами и другими комплектующими для зарубежных и отечественных машин.

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Центр обеспечит округ 65 рабочими местами.

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