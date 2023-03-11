Подмосковье 11 марта 2023, 22:05 Автомобильный мост открыли после капремонта в Наро-Фоминске

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В центре Наро-Фоминске после капитального ремонта открыли половину единственного автомобильного моста. Вторую часть временно перекрыли.

Реставрация переправы длилась порядка пяти месяцев. Ремонт второй части завершат до 1 мая.

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Каждый день по главной транспортной артерии Наро-Фоминска проезжает больше шести тысяч автомобилей.

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Мост построили 40 лет назад. Ремонт начался в октябре прошлого года.

«В часы-пик путь от работы до дома вместо семи минут увеличился до 30. Очередь к мосту растягивалась на километры <…> Ну ничего, потерпим, осталось совсем немного», — сообщила жительница округа Анна Окунева.

Строителям предстоит снять «дорожную одежду» до самых монолитных балок и отремонтировать продольные швы. Балки выставят в правильное проектное положение по высоте и координатам.

«Перед нами стояла сложная задача, но мы с ней справились. 11 марта в семь утра открыли новую часть моста. Сделали это рано утром, чтобы водители адаптировались», — сообщил младший прораб Александр Жариков.

Теперь специалистам предстоит перестроить инженерные сети и обустроить ливневую канализацию, заменить барьерное и перильное ограждения, отремонтировать тротуары и заменить уличные фонари.

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