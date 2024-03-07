Подмосковье 07 марта 2024, 11:05 Автомобильный мост через реку Пехорку в Балашихе построят в 2024 году ГК "Гранель"

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Четырехполосный автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку продолжают строить в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Работы планируют завершить в третьем квартале 2024 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас рабочие строят опоры моста и монтируют балки. Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метра. Там нанесут разметку, установят знаки, ограждения и освещение. По обеим сторонам обустроят тротуары.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новый мост разгрузит выезд из жилого комплекса, который строят между Трубецкой и Звездной улицами. Путь до центра Балашихи, железнодорожной станции и других мест станет проще и быстрее.

В «Пехорке» уже построили шесть корпусов на 4,9 тысячи квартир, а также три детских сада, две поликлиники и школу искусств. Скоро там откроются еще одно медучреждение и школа.

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