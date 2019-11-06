Автомобильный КПП открыли в ОЭЗ «Дубна». Он поможет снизить себестоимость продукции

В особой экономической зоне «Дубна» открыли автомобильный контрольно-пропускной. Он поможет резидентам ОЭЗ снизить себестоимость продукции.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, начальник Московской областной таможни Владимир Романовский, генеральный директор АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» Антон Афанасьев и руководство компаний-резидентов.

Генеральный директор ОЭЗ «Дубна» отметил, что открытие автомобильного контрольно-пропускного пункта — это важный этап развития не только особой экономической зоны, но и ее таможенной инфраструктуры.

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Открытие АКПП поможет завершить обустройство зоны таможенного контроля на территории первой и второй очереди Российского центра программирования.

«Благодаря этому резиденты, которым выделены земельные участки на территории левобережного участка, смогут снизить себестоимость разрабатываемой и производимой продукции, применяя таможенный режим свободной таможенной зоны», — сказал Антон Афанасьев.

По словам начальника подмосковной таможни Владимира Романовского, сумма льгот, которые получили резиденты за 2019 год, составляет порядка одного миллиарда рублей.