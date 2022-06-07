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    07 июня 2022, 16:14

    Дороги Подмосковья проверили на наличие мусора на обочинах

    Ирэна Вороник

    Инспекторы Подмосковья проверили наличие дефектов на областных дорогах. Это коснулось более чем 14 тысяч километров.

    Как рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, главной задачей стал контроль над мусором, сваленным на обочинах.

    Удалось выявить уже 2228 нарушений. Их начали устранять.

    «Помимо мусора, были выявлены и другие дефекты: деформированные знаки, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений, износ дорожной разметки. Но все это в меньшем количестве и многие из этих дефектов уже устранены», — рассказала Светлана Аипова.

    Она добавила, что крайне важно навести порядок не только во дворах Подмосковья, но и на дорогах.

    Все данные, полученные в ходе проверки, сотрудники вносили в мобильное приложение на платформе СКПДИ. В целом уже удалось провести инспекцию 98% дорог Московской области.

    На следующем этапе будут проверять муниципальные трассы. Повторно обследуют и региональные, чтобы отследить, насколько оперативно и качественно устраняют нарушения.

    Аипова добавила, что практически не было обнаружено мусора на дорогах в таких округах, как Воскресенск, Истра, Красногорск, Чехов и Щелково. По ее словам, там работают сотрудники регионального управления «Мосавтодора», которым удается оперативно справляться с задачами.

    В Подмосковье дороги собираются оборудовать светоотражающими элементами — катафотами. Они появятся на разделительных полосах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.