Дороги Подмосковья проверили на наличие мусора на обочинах

Инспекторы Подмосковья проверили наличие дефектов на областных дорогах. Это коснулось более чем 14 тысяч километров.

Как рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, главной задачей стал контроль над мусором, сваленным на обочинах.

Удалось выявить уже 2228 нарушений. Их начали устранять.

«Помимо мусора, были выявлены и другие дефекты: деформированные знаки, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений, износ дорожной разметки. Но все это в меньшем количестве и многие из этих дефектов уже устранены», — рассказала Светлана Аипова.

Она добавила, что крайне важно навести порядок не только во дворах Подмосковья, но и на дорогах.

Все данные, полученные в ходе проверки, сотрудники вносили в мобильное приложение на платформе СКПДИ. В целом уже удалось провести инспекцию 98% дорог Московской области.

На следующем этапе будут проверять муниципальные трассы. Повторно обследуют и региональные, чтобы отследить, насколько оперативно и качественно устраняют нарушения.

Аипова добавила, что практически не было обнаружено мусора на дорогах в таких округах, как Воскресенск, Истра, Красногорск, Чехов и Щелково. По ее словам, там работают сотрудники регионального управления «Мосавтодора», которым удается оперативно справляться с задачами.

В Подмосковье дороги собираются оборудовать светоотражающими элементами — катафотами. Они появятся на разделительных полосах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.