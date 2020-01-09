Автомобильное движение на двух переправах через Оку в Луховицах временно ограничили

Из‑за понижения уровня воды в Оке временно ограничено автомобильное движение на двух переправах в Луховицах. Переехать через реку можно по дороге в селе Ловцы.

В селе Дединово и поселке Белоомут городского округа Луховицы временно ограничен проезд автомобилей на паромной переправе через реку Оку из-за понижения уровня воды. В этом году в связи с аномально теплой зимой и малым количеством осадков уровень воды понизился ниже критической отметки на 14-22 сантиметра.

Переправы осуществляют перевозку жителей с помощью пассажирских понтонов. График работы переправы синхронизирован с расписанием автобусов. На автомобиле переехать через Оку можно в Ловцах.

Сейчас изменения уровня воды в сторону понижения или роста могут быть обусловлены лишь изменениями температуры воздуха и ледовой обстановки.

Паромная переправа в селе Ловцы Московской области работает в штатном режиме, проезд автотранспорта не ограничен.