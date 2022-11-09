Подмосковье 09 ноября 2022, 18:10 Автомобилисты Подмосковья смогут онлайн оформить извещение о ДТП

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Жителям Подмосковья напомнили о сервисе «Европротокол», доступном в приложении «Госуслуги Авто». С его помощью водители могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции, сообщили в Мингосуправления региона.

Для оформления электронного протокола необходимо указать данные о транспорте, полисах ОСАГО, описать обстоятельства произошедшего, указать повреждения и прикрепить фото. Приложение должно быть установлено хотя бы у одного участника ДТП, второму достаточно подтвердить данные по сгенерированной ссылке.

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Возместить можно до 400 тысяч рублей, если участники сделали фото повреждений и не имеют разногласий, и до 100 тысяч рублей, если разногласия есть.

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