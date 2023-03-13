Подмосковье 13 марта 2023, 12:31 Автомобилисты Подмосковья почти 6 тысяч обратились в Систему-112 с начала года

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Система-112 получила около шести тысяч звонков от автомобилистов Подмосковья с начала года. Это участники дорожного движения, которые попали в ДТП без пострадавших. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Большинство обращений служба получила в феврале — за месяц туда позвонили около 2,9 тысячи раз. Как объяснил глава Минтранса Алексей Гержик, работа системы позволяет сократить время реагирования на ДТП.

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«В начале года в Подмосковье к Системе-112 подключили федеральные дорожные службы — на них пришлось свыше 1,5 тысячи звонков. Всем обратившимся водителям оказывают квалифицированную и оперативную помощь», — сказал он.

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За последние две недели чаще всего вызовы поступали с трасс М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-9 «Балтия», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и ЦКАД.

Специалисты ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» приступили к работе в Системе-112 в январе. Информация поступает сразу в МВД и ситуационный центр, а затем — дорожным организациям. Это позволяет повысить безопасность на дорогах и снизить риск повторных аварий.

Водителям рекомендуют сообщать о ДТП на номер 112 и покинуть транспорт после происшествия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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