Автомобилистов в Подмосковье попросили отказаться от поездок из-за снегопада

Автомобилистов в Московской области призвали не парковаться на обочинах, чтобы не мешать работам при расчистке дорог от снега. Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал «360», что в связи с ухудшением погодных условий попросил бы водителей пересесть с личного на общественный транспорт.

«Из-за того, что погодные условия будут ухудшаться, попросил бы всех автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, не парковаться у обочин, чтобы могла работать дорожная техника, и по возможности всем пересесть на общественный транспорт», — сказал Гержик.

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы. За минувшую ночь выпало более 10 сантиметров снега, во многих округах продолжается снегопад. Он будет идти и ночью, когда ожидается похолодание до -8 градусов.

Уже обработано порядка 40 тысяч километров дорог, сообщил глава Минтранса.

«Сейчас идет повторный цикл обработки. Задействовано более трех тысяч единиц техники, 18 тысяч работников коммунального хозяйства и дорожных служб», — добавил он.

После окончания снегопада все интенсивные дороги должны привести в порядок в течение пяти часов, остальные — за 12 часов.

«Приоритет оказывается тем дорогам, по которым движется общественный транспорт и осуществляется подъезд к социально значимым местам. Дорожные службы работают в интенсивном режиме и на сегодняшний день справляются с поставленной задачей», — рассказал глава ведомства.