Подмосковье 27 декабря 2023, 17:35 Автомобили с умными камерами проверили чистоту и порядок почти на 300 километрах в Подмосковье за год ГУСТ МО

Читать 360tv в

В 2023 году умные автомобили Главного управления содержания территорий проехали 295 тысяч километров в Московской области и работали свыше 12 тысяч часов. Это мобильные комплексы с нейросетевыми камерами, которые помогают инспекторам ведомства поддерживать чистоту в регионе.

«Всего в поле видимости нейросети попало 140 400 дефектов. В холодный сезон искусственный интеллект чаще всего фиксировал снежные навалы — 20 922 замечания направил в работу специалистам. В теплое время — повреждения асфальта, более 18 тысяч недочетов», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

С начала года мобильные комплексы обнаружили свыше 19 тысяч грязных фонарей, 7,6 тысячи незаконных граффити и более 2двух тысяч переполненных мусором контейнеров. О нарушениях сообщают ответственным организациям. В этом году за 4256 нарушений они заплатили 159 миллионов рублей штрафов.

Больше всего нарушений камеры зарегистрировали в Балашихе, Домодедове, Одинцове, Химках, Красногорске и Мытищах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».