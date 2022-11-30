Подмосковье 30 ноября 2022, 13:18 Автомобили Lada Granta пополнили автопарк центральной городской больницы в Лобне

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На два легковых автомобиля увеличился автопарк центральной городской больницы в Лобне. Новенькие машины марки Lada Grantа выйдут на службу уже с 1 января.

В ближайший месяц предстоит процесс оформления документов на новые машины: постановка на учет в ГИБДД и получение номеров.

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«Эти автомобили по характеристикам своим более надежные, усовершенствованные. Новый кузов, ходовая часть, шасси. Там уже все идет на новом уровне», — рассказал начальник автогаража Лобненской городской больницы Ринат Зуферович.

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Сегодня в больничном автопарке 18 машин с учетом новых. На них врачи выезжают на оказание неотложной помощи, госпитализируют пациентов, используют их при перевозке анализов, заборе крови, доставке документов.

Расширение автопарка — часть работы по развитию системы здравоохранения. В рамках этой работы в Лобне также запланировано строительство новой поликлиники на 600 посещений в сутки.

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