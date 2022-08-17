Автомобили двух жителей Солнечногорска арестовали за коммунальные долги
Судебные приставы арестовали автомобили двух жителей Солнечногорска. Они долгое время не оплачивали коммунальные услуги. Обнаружить нарушителей помогли регулярные рейды.
Машины двух злостных неплательщиков увезли на эвакуаторе — теперь им придется ходить пешком. Судебные приставы и сотрудники администрации округа обнаружили неплательщиков в ходе рейдов, рассказал замдиректора по безопасности «ИХЖКХ» Александр Петрушин.
«В рамках проведения рейдовых мероприятий было выявлено два транспортных средства, на которые были наложены аресты. Транспортные средства изъяты у должников на ответственное хранение», — сказал он.
Общая сумма долга нарушителей составила около 400 тысяч рублей. Перед изъятием автомобилей, их не раз предупреждали о необходимости погасить задолженность, но делать это они не спешили. Теперь вопрос придется решать на другом уровне — с судебными приставами.
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