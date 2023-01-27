Подмосковье 27 января 2023, 12:59 Автомобиль с камерами искусственного интеллекта выявил свыше 200 неубранных дворов в Дубне

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За два дня автомобиль, оснащенный камерами искусственного интеллекта, зафиксировал 212 грязных дворов в Дубне. Такие комплексы инспектируют Московскую область с конца сентября прошлого года.

«Большая часть нарушений коснулась некачественной уборки и несвоевременного вывоза снега: 206 замечаний. Остальные замечания — это вандальные надписи», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий (ГУСТ) в ранге министра Светлана Аипова.

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Все дефекты заносятся в специальное мобильное приложение. После этого о нарушениях сообщают ответственным организациям.

Чаще всего умные автомобили проверяют чистоту территорий в густонаселенных округах, однако при необходимости их направляют в другие муниципалитеты.

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