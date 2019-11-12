Автомеханики и кабельщики продемонстрируют свои навыки на чемпионате WorldSkills в Щелкове

На этот раз за звание лучших в Московской области поборются конкурсанты по 10-ти компетенциям на чемпионате WorldSkills. На данном рабочем месте можно подойти и посмотреть, как устроена компетенция изнутри.

Будущие техники монтируют телекоммуникационные системы и сети передачи данных. От этого зависит безотказная работа критически важных служб: от кабельного телевидения до телефонии. Эксперты учитывают все, в том числе, правильность соединений. Все нужно выполнить по ГОСТам и СНИПам.

«Критерии обсуждаются заранее экспертами. Их больше двух сотен. Каждая выполненная работа будет оцениваться в отдельности и в совокупности», — сказал Валерий Яковлев, главный эксперт в компетенции «Информационные кабельные сети».

Дмитрий Суворов стал призером VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Казань 2019 года в компетенции «Информационные кабельные сети». В этот раз он приехал поддержать участников. Говорит, чтобы научиться этой специальности, нужно только желание.

«Все зависит от каждого человека. Один может научиться за три дня. Один за три или четыре года, а может и не научиться вовсе», — сказал Дмитрий Суворов, призер Всероссийского чемпионата WorldSkills-2019.

Пока техники монтируют сети, автомеханики только готовятся к соревнованиям. Знакомятся с чем придется работать: модулями и инструментами. И слушают обязательный инструктаж по технике безопасности. Дениса Козлова из Клина соревнования не пугают. Молодой человек к чемпионату подготовился серьезно.

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«Подготовка проходила: сборка-разборка, теоретическая часть. Готовились так же по электрике автомобиля, то есть по всем модулям потихонечку отрабатывали. Ну, и личный опыт имеется. Хочется проверить себя в деле», — сказал Денис Козлов, участник чемпионата.

Будущие автомеханики должны диагностировать двигатель, проверить систему торможения, рулевое управление, подвеску, электрооборудование и многое другое. Всего на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области — 2020 шерсть разных модулей.

Щелковский колледж уже несколько лет выступает площадкой для проведения подобных соревнований. Только в этом году приехало порядка 100 участников и задействовано 85 экспертов.

Победители VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» войдут в расширенный состав сборной команды Московской области и начнут проходить тренировки к национальному чемпионату WorldSkills Russia в Новокузнецке.