Подмосковье 12 августа 2023, 15:17 Автоматы с кормом для животных установили в парках Химок Фото администрации Химок

Читать 360tv в

В парках Толстого и «Подрезково» в Химках установили вендинговые аппараты по продаже кормов для белок и птиц. На них есть инструкция по кормлению диких животных.

«Нередко жители и гости города используют в качестве подкормки хлеб, но такая пища может не только навредить здоровью птиц и белок, но и привести к их гибели. В вендинговом автомате имеется специализированный корм», — рассказали в дирекции парков городского округа.

Реклама

Желающие смогут выбрать вид корма и оплатить его. Лакомства продаются в разлагаемой упаковке.

За последние 10 лет в Химках облагородили 11 парков и 28 скверов. Сейчас в округе приводят в порядок парк Толстого и Химкинский лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион занимает третье место в России по благоустройству зеленых зон.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».