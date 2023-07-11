Подмосковье 11 июля 2023, 10:55 Автоматизированная система стала единой точкой входа для проведения торгов в Подмосковье

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Свыше тысячи земельно-имущественных торгов проводится в Подмосковье онлайн. Их реализуют при помощи подсистемы автоматизированной реализации имущественных прав.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, при помощи портала ЕАСУЗ желающие могут арендовать или продать землю или имущество. Также там можно оформить пользование участками недр, подписать соглашение о государственно-частном партнерстве и другое.

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«Муниципальные образования и инвесторы используют систему как единую точку входа для проведения торгов в Подмосковье. Она обеспечивает прозрачность и эффективность распоряжения имуществом, снижая возможность сговора на торгах к нулю», — отметил директор IT-компании «Максимум“Александр Степанов.

Всего в системе 1148 активных торгов, из которых 76% — по аренде участков.

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