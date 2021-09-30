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    30 сентября 2021, 14:52

    Пенсионеров Подмосковья станут автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия» с 1 октября

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Пенсионерам больше не потребуется отправлять заявку, чтобы стать участниками проекта «Активное долголетие» в Московской области. Зачислять начнут автоматически с 1 октября.

    Пенсионеров Подмосковья станут автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия» с 1 октября | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что присоединение к проекту станет уже беззаявительным.

    Женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 будут подключены к клубу в их городском округе автоматически

    Ирина Каклюгина.

    Сейчас в Подмосковье насчитывается уже 63 клуба «Активного долголетия». Они объединили 75,8 тысячи пожилых людей.

    Пенсионеров Подмосковья станут автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия» с 1 октября | Изображение 2

    Раньше, чтобы присоединиться к проекту, нужно обращаться за этой услугой в центр социального обслуживания, подавать заявку на сайте проекта или через бесплатное приложение «Соцуслуги».

    «А с 1 октября ничего не нужно будет делать. По достижении определенного возраста пенсионеры автоматически станут участниками клуба», — добавила Каклюгина.

    Пенсионеров Подмосковья станут автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия» с 1 октября | Изображение 3

    Подтвердить участие или записаться на занятия можно будет по телефону своего клуба.

    У проекта есть свой портал dolgoletie.mosreg.ru, где доступна подробная информация.