Пенсионеров Подмосковья станут автоматически зачислять в клубы «Активного долголетия» с 1 октября

Пенсионерам больше не потребуется отправлять заявку, чтобы стать участниками проекта «Активное долголетие» в Московской области. Зачислять начнут автоматически с 1 октября.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина уточнила, что присоединение к проекту станет уже беззаявительным.

Женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 будут подключены к клубу в их городском округе автоматически Ирина Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье насчитывается уже 63 клуба «Активного долголетия». Они объединили 75,8 тысячи пожилых людей.

Раньше, чтобы присоединиться к проекту, нужно обращаться за этой услугой в центр социального обслуживания, подавать заявку на сайте проекта или через бесплатное приложение «Соцуслуги».

«А с 1 октября ничего не нужно будет делать. По достижении определенного возраста пенсионеры автоматически станут участниками клуба», — добавила Каклюгина.

Подтвердить участие или записаться на занятия можно будет по телефону своего клуба.

У проекта есть свой портал dolgoletie.mosreg.ru, где доступна подробная информация.