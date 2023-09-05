Подмосковье 05 сентября 2023, 16:22 Автоматические комплексы обработки бюллетеней установят на 67 избирательных участках в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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На 67 избирательных участках в Одинцове появятся автоматические комплексы обработки бюллетеней. Проголосовать на выборах губернатора Московской области можно будет 8,9 и 10 сентября очно или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Подготовка к выборам губернатора Московской области вышла на финишную прямую. С 30 августа начали работу участковые избирательные комиссии. Они принимают заявления на голосование по месту нахождения и на дому, а также уточняют списки избирателей», — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии в Одинцове Александр Игнатов.

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Отдать свой голос может любой дееспособный гражданин Российской Федерации, которому на момент проведения выборов исполнилось 18 лет. Избирательные участки для очного голосования будут работать с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт. Документ нужно будет показать избирательной комиссии, получить бюллетень и пройти в кабинку для голосования. В бланке необходимо отметить того кандидата, за которого вы хотите отдать свой голос. Затем его опускают в опломбированный ящик или иное устройство, установленное для этой цели.

Чтобы найти свой избирательный участок, нужно зайти на цифровой сервис Центральной избирательной комиссии России — «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения». Необходимо ввести на сайте свой адрес и нажать кнопку поиска.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Подмосковья зарегистрировали Андрея Воробьева. От ЛДПР — Кирилла Жигарева, от КПРФ — Александра Наумова, от «Справедливой России» — Анатолия Никитина.

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