Жителям Подмосковья напомнили об автоматической индексации выплат по соцконтракту

Россияне получат автоматически проиндексированные выплаты по социальным контрактам. Каждый месяц во внимание примут актуальный прожиточный минимум в регионе. В Подмосковье это 16 тысяч рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что этот контракт можно заключить на поиск работы и открытие бизнеса.

«Жители Подмосковья, которые заключили контракт в 2021 году, получат перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума», — объяснила она.

Такие выплаты можно получать каждый месяц или за раз. Если человек, например, решил открыть свое дело, он получит 250 тысяч рублей.

За прошлый год в Московской области заключили более 1,4 тысячи контрактов. Чаще всего жители получали его на поиск работы или для запуска своего бизнеса.

Подать заявку на оформление социального контракта можно через портал госуслуг Подмосковья.