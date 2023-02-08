Подмосковье 08 февраля 2023, 16:27 Автомат для сбора батареек появился в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

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Сотрудница мытищинского молодежного центра «Импульс» Мария Петрова рассказала об открытии экостанции. Недавно организации подарили специальный автомат по сбору отработанных батареек, который поможет поддерживать чистоту в городе.

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«В молодежном центре „Импульс“ теперь будет стоять автомат по сбору батареек и аккумуляторов. Все эти зарядные устройства мы отправим на завод по переработке», — рассказала член Общественной палаты Мытищ Татьяна Филина.

Она добавила, что каждый человек может выступить в роли волонтера и установить емкости для сбора батареек у себя в подъезде. Для этого можно использовать, например, пластиковую бутылку с отрезанным горлышком.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора. Были приняты законы, которые позволят заметно усилить качество работы по этому направлению.

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