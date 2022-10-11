Мастерская для ремонта коммунальной техники создаст новые рабочие места в Солнечногорске | 360°

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Мастерская для ремонта коммунальной техники создаст новые рабочие места в Солнечногорске

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Подмосковье

11 октября 2022, 10:12

Мастерская для ремонта коммунальной техники создаст новые рабочие места в Солнечногорске

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Новый объект появится на территории деревообрабатывающего предприятия в городском округе Солнечногорск. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Инвестором выступает компания «Саэра», которая вложит в проект 25 миллионов рублей. Автомастерская общей площадью 785 квадратных метров начнет ремонтировать коммунальную технику, необходимую для уборки и работы в производственных и административных зданиях. Мастерская понадобилась в связи с механизацией технологических процессов и увеличением количества погрузчиков, подметальных и поливомоечных машин. Строительство объекта позволит создать пять рабочих мест.

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Реализовать задуманное инвестору помогает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. С его поддержкой удалось быстрее получить разрешение на строительство.

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Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

Инвестиции

Солнечногорск

Строительство

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