Подмосковье 21 ноября 2022, 09:50 Автомастерская появится в поселении Большерогачевское под Дмитровом

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Компания «Экспо-Парк» откроет в поселении Большерогачевское под Дмитровом автомастерскую. На ней смогут трудоустроиться четыре человека, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

На станции техобслуживания будут ремонтировать легковые автомобили, принадлежащие компании. В здании будут работать подъемники, шиномонтажные станки и стенды, трансмиссионные стойки и оборудование для мойки.

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Застройщик вложил в проект 20 миллионов рублей.

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Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что мерами поддержки в этом году воспользовались свыше трех тысяч предпринимателей региона. Получателями субсидий стали 1144 компании.