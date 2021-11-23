Автокресла для собак начали производить в Наро-Фоминске

Кресла, гамаки и лежанки для собак производят в Наро-Фоминске. Идея такого бизнеса возникла у хозяйки корги Ольги еще семь лет назад, когда она взяла собаку из приюта. Ева является и главной моделью в рекламе товаров хозяйки.

«Такая идея возникла, потому что каждой собаке по ее психологии требуется место, куда она может уйти и чувствовать себя защищенной. Бортики дают возможность положить голову, а для хозяина преимущество, что это подходит под интерьер, можно снять чехол, постирать и использовать долгие годы», — говорит сооснователь бренда Pet-bed Ольга Ильина.

Источник фото: телеканал «360»

Лежанки сделаны из тех же материалов, что и привычные нам диваны и кресла. Внутри — гипоаллергенный холлофайбер.

Источник фото: телеканал «360»

Шьют изделия на подмосковной фабрике. Самая большая лежанка стоит пять тысяч рублей, в ней поместится даже овчарка. Есть в продаже и автокресла для собак.

Источник фото: телеканал «360»

Подробности об эксклюзивных товарах для питомцев — в сюжете «360».