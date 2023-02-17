Подмосковье 17 февраля 2023, 09:54 Автоколонна с 10 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Одинцова в Донбасс

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Патриотический автопробег в поддержку солдат, которые находятся в зоне боевых действий, стартовал в Одинцове. Около 20 местных автолюбителей направятся в сторону Донбасса, чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества. С собой волонтеры привезут более 10 тонн помощи.

Среди гуманитарного груза — все необходимое для успешного выполнения боевых задач: печки, теплая одежда, оборудование и весточки из дома.

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«Здесь все есть: и лекарства, и продукты, и посылки, которые именно родственники собирали», — рассказал волонтер Алексей Зыбин.

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Основной сбор участников пробега состоится в городе Видном, отсюда сотни машин с гуманитарной помощью направятся в Донбасс. По пути следования к акции присоединятся автолюбители со всей России. Так что в День защитника Отечества наши военнослужащие точно не останутся без подарков.

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