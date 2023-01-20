Подмосковье 20 января 2023, 12:23 Автокласс для школьников открыли в центре образования «Купавинский» в Богородском округе

Читать 360tv в

Освоить азы вождения смогут школьники в Старой Купавне. Для этого в центре образования «Купавинский» оборудовали автокласс с современной компьютерной техникой. Инициативу поддержал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Программа рассчитана на учащихся старших классов. Занятия бесплатные, проводятся раз в неделю. Для ребят это возможность не только изучить правила дорожного движения, но и сделать первый шаг к получению водительских прав.

Реклама

«Это очень здорово, что у мальчишек и девчонок центра образования „Купавинский“ появилась возможность научиться вождению прямо в школе. Наверное, каждый мужчина помнит себя мальчишкой: как сам стремился быстрее овладеть навыками вождения и скорее сесть за руль. На базе автокласса ребята также познают азы ремонта, шиномонтажа и даже автослесарного дела. А это уже практически ввод в профессию. Уверен, что класс всегда будет пользоваться популярностью», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Реклама

Руководство образовательного центра рассчитывает на то, что заниматься в автоклассе будут учащиеся всего микрорайона Старая Купавна. Сегодня там занимается более 40 ребят.

«Мы хотим сделать объединенный центр, в который бы входили „Точка роста“, робототехника, технология, 3D-моделирование», — рассказал преподаватель автокласса Станислав Сюткин.

После курса теоретических знаний будущих водителей ждет симулятор, где ребята будут учиться ездить по виртуальным улицам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».