Автокинотеатры откроют еще в четырех городах Подмосковья
Проект «Кинопаркинг» стартовал в регионе с 11 июня. Запустили его Министерство культуры Подмосковья вместе с Мособлкино.
Новые автокинотеатры открывают на парковках Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове, торгового центра «Глобус» в Электростали и Центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне.
«Можно бесплатно увидеть лучшие отечественные и зарубежные фильмы», — рассказали в пресс-службе подмосковного комитета по туризму.
Каждая площадка принимает разное количество автомобилей — это зависит от размера кинопаркингов. Ранее мы рассказали, что еще в семи округах запустили показ фильмов на свежем воздухе.
А с 3 июня в регионе возобновился киносъемочный процесс, но только при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований. Численность группы должна составлять не более 50 человек. В кинокомиссию Подмосковья подали уже 32 заявки на проведение съемок в области.