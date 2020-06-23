Автокинотеатры откроют еще в четырех городах Подмосковья

Посмотреть фильмы под открытым небом можно будет еще в четырех городах Подмосковья. Автокинотеатры запускают в Орехово-Зуеве, Дмитрове, Электростали и Дрезне. Все сеансы бесплатные. Об этом рассказали в пресс-службе областного Комитета по туризму.

Проект «Кинопаркинг» стартовал в регионе с 11 июня. Запустили его Министерство культуры Подмосковья вместе с Мособлкино.

Новые автокинотеатры открывают на парковках Дворца спорта «Восток» в Орехово-Зуеве, парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове, торгового центра «Глобус» в Электростали и Центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне.

«Можно бесплатно увидеть лучшие отечественные и зарубежные фильмы», — рассказали в пресс-службе подмосковного комитета по туризму.

Каждая площадка принимает разное количество автомобилей — это зависит от размера кинопаркингов. Ранее мы рассказали, что еще в семи округах запустили показ фильмов на свежем воздухе.

А с 3 июня в регионе возобновился киносъемочный процесс, но только при условии неукоснительного соблюдения санитарных требований. Численность группы должна составлять не более 50 человек. В кинокомиссию Подмосковья подали уже 32 заявки на проведение съемок в области.