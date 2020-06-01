Автокинотеатры и парки при музеях. В Подмосковье начали снимать ограничения на культурный досуг

Подмосковные учреждения культуры начали постепенно ослаблять ограничения. Так, жителям вновь удастся взять книгу в библиотеке, посмотреть фильм в автокинотеатре и прогуляться в парковых зонах при музеях. Но для всего этого ввели особые новые правила.

С 1 июня в библиотеках Подмосковья открывают книговыдачу. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: за два месяца количество обращений читателей к ресурсам Губернской библиотеки выросло в пять раз Елена Харламова.

Но взять книгу можно только после предварительной записи по телефону и на сайте библиотеки.

Для одиночных и семейных прогулок откроют и парковые зоны при музеях, если они являются частью экспозиции и сохраняют исторический ландшафт. Но все культурные мероприятия будут по-прежнему под запретом.

В то же время музеи станут усиленно дезинфицировать. Каждое помещение будут проветривать каждые три часа. Еще появится специальная разметка для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, пока кинотеатры закрыты, жители могут смотреть фильмы под открытым небом.

Мы планируем запустить автокинотеатры в Одинцове, Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове. Этот формат позволит обеспечить безопасный просмотр кино для зрителей Елена Харламова.

Она отметила, что и в автокинотеатрах потребуется соблюдать дистанцию, а также следить за мерами безопасности.

По-прежними закрытыми остаются дома культуры, а в детских школах искусств и колледжах 30 июня завешаются выпускные и переводные онлайн-экзамены. Решение же о работе театров, кинотеатров примут дополнительно, учитывая рекомендации Роспотребнадзора.

Парки для прогулок и занятий спортом открывают в области с 1 июня. Но забывать о масках недопустимо.

Однако в зонах отдыха нельзя будет купить еду и покататься на аттракционах. Пока запрещено сидеть и на лавочках.