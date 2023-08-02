Подмосковье 02 августа 2023, 12:17 Автоинспекторы вручили пешеходам световозвращающие браслеты на акции в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Автоинспекторы провели акцию безопасности в Мытищах. Они подарили световозвращающие браслеты посетителям торгового центра «Красный кит» и пешеходам, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали жителям об основных правилах безопасности на дороге и уделили особое внимание соблюдению правил перевозки детей в машине. Подобные мероприятия проводятся в Мытищах летом каждые выходные.

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«Пешеход — самый незащищенный участник дорожного движения. Самое важное, что должен знать каждый родитель: главным учителем безопасного поведения на дороге для ребенка являются его папа и мама», — отметила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Ирина Кулигина.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дорогу Осташковское шоссе — деревня Ульянково в Мытищах достроят к сентябрю.

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