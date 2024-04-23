Подмосковье 23 апреля 2024, 12:47 Автоинспекторы в Солнечногорске проверили безопасность грузового транспорта Автоинспекторы в Солнечногорске проверили грузовые машины Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Автоинспекторы городского округа Солнечногорск провели профилактическое мероприятие «Грузовик». Его основная цель — снижение количества и тяжести последствий аварийных ситуаций с участием водителей грузового автотранспорта.

Особое внимание автоинспекторы обращали на передвижение по левой полосе при свободной правой, стоянку на обочине дорог, соблюдение режима труда и отдыха.

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«Дополнительно обеспечивается контроль соответствия технического состояния, конструкции транспортных средств требованиям безопасности, а также производится проверка сведений о проделанном техническом осмотре транспорта», — отметил временно исполняющий обязанности командира отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Ян Синицын.

Водители грузовых автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 22 тонн пройдут проверку на соблюдение правил безопасного передвижения по дорогам округа. Такое профилактическое мероприятие проводится на регулярной основе.

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