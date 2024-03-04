Подмосковье 04 марта 2024, 14:16 Автоинспекторы в Солнечногорске напомнили правила безопасности на дорогах Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Акция «Стань заметнее на дороге» прошла в Солнечногорске. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили пешеходам о безопасности на дорогах в темное время суток.

Автоинспекторы сделали акцент на важности использования световозвращающих элементов. Они делают участников дорожного движения заметнее в темное время суток. Полицейские вручили пешеходам тематические памятки, световозвращающие стикеры и браслеты.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Важно отметить, что распространение сотрудниками Госавтоинспекции световозвращающих аксессуаров среди населения носит систематический характер и помогает повысить осведомленность пешеходов по вопросам безопасности дорожного движения», — отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Акция прошла на загородных участках дорог в рамках профилактического мероприятия «Пешеход».

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