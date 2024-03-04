04 марта 2024, 14:16
Автоинспекторы в Солнечногорске напомнили правила безопасности на дорогах
Акция «Стань заметнее на дороге» прошла в Солнечногорске. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили пешеходам о безопасности на дорогах в темное время суток.
Автоинспекторы сделали акцент на важности использования световозвращающих элементов. Они делают участников дорожного движения заметнее в темное время суток. Полицейские вручили пешеходам тематические памятки, световозвращающие стикеры и браслеты.
«Важно отметить, что распространение сотрудниками Госавтоинспекции световозвращающих аксессуаров среди населения носит систематический характер и помогает повысить осведомленность пешеходов по вопросам безопасности дорожного движения», — отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.
Акция прошла на загородных участках дорог в рамках профилактического мероприятия «Пешеход».
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Солнечногорск
ГИБДД
Дороги
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