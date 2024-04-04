Подмосковье 04 апреля 2024, 15:26 Автоинспекторы в Одинцове проведут акцию по безопасности для водителей грузовиков в апреле Акция по безопасности для водителей грузовиков пройдет в Одинцове в апреле Unsplash

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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции проведут профилактические рейды для водителей грузового транспорта. Акция «Грузовик» направлена на повышение безопасности и пресечение нарушений на дорогах.

Водителей проверят на соблюдение режима труда и отдыха, а также наличие исправного тахографа. Особое внимание уделят профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов и соблюдением установленной скорости движения для грузовых автомобилей. Проверят полицейские и соответствие установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

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Завершится акция 7 апреля. Подобные рейды в округе проходят регулярно. Так, в марте водителям напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях.

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