Подмосковье 08 декабря 2023, 14:03 Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Рейд «Детское кресло» прошел на дорогах в Одинцовском округе. Автоинспекторы напомнили водителям, как правильно перевозить маленьких пассажиров в машине.

Сотрудники Госавтоинспекции объяснили автомобилистам важность использования детских кресел и правильного размещения в них ребенка. Во время рейда выявили два случая нарушения перевозки детей в машине.

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Водителям также вручили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению безопасности, а детям — световозвращающие аксессуары для одежды.

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