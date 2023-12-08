08 декабря 2023, 14:03
Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей
Рейд «Детское кресло» прошел на дорогах в Одинцовском округе. Автоинспекторы напомнили водителям, как правильно перевозить маленьких пассажиров в машине.
Сотрудники Госавтоинспекции объяснили автомобилистам важность использования детских кресел и правильного размещения в них ребенка. Во время рейда выявили два случая нарушения перевозки детей в машине.
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Водителям также вручили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению безопасности, а детям — световозвращающие аксессуары для одежды.
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