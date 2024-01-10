Подмосковье 10 января 2024, 10:53 Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила перевозки детей пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Госавтоинспекция провела в Одинцове профилактический рейд «Детское кресло». В новогодние праздники автоинспекторы не только проверяли водителей на трезвость, но и следили за соблюдением правил перевозки детей.

Водителям в очередной раз напомнили, как правильно перевозить детей в машине. Мероприятие было направлено на профилактику аварий с участием маленьких пассажиров.

Реклама

Автомобилистам вручили информационные брошюры, а детям подарили световозвращающие аксессуары. Во время рейда выявили два нарушения, автоинспекторы выписали водителям административные штрафы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».