27 февраля 2024, 14:31
Автоинспекторы в Одинцове напомнили водителям правила безопасной перевозки детей
Сотрудники одинцовской автоинспекции провели мероприятие по безопасности дорожного движения под названием «Маленький пассажир — большая ответственность!». Во время профилактической акции полицейские напомнили родителям правила перевозки детей в машине.
Госавтоинспекторы организовали тематические ликбезы для посетителей торговых центров, где рассказали о правилах безопасной перевозки детей. Главное внимание уделили соблюдению скоростного режима, отказу от опасных маневров и использованию детских удерживающих устройств в автомобиле.
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Сотрудники рассказали о правилах установки автокресел в машинах, а также предупредили водителей об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
В заключение беседы полицейские раздали информационные брошюры и световозвращающие аксессуары посетителям.
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