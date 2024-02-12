Подмосковье 12 февраля 2024, 14:57 Автоинспекторы в Одинцове напомнили школьникам правила безопасности на дороге Пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели пешую экскурсию со школьниками по безопасному маршруту к учебному заведению. Инспекторы напомнили детям и родителям основные правила дорожного движения.

Особое внимание уделили ситуациям, опасным для пешеходов на дороге. Теоретическая часть сменилась практикой: дети в сопровождении автоинспекторов и родителей проделали путь по безопасному маршруту, останавливаясь у дорожных знаков, перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов.

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После ребятам еще раз напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и подарили им такие браслеты.

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