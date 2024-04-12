Подмосковье 12 апреля 2024, 17:17 Автоинспекторы в Одинцове напомнили правила дорожного движения участникам «Активного долголетия» Одинцовским пенсионерам напомнили правила дорожного движения Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Сотрудники одинцовской Госавтоинспекции провели мероприятие «Один щелчок спасает жизнь» по безопасности дорожного движения для участников клуба «Активное долголетие». Автоинспекторы напомнили представителям старшего поколения об основных правилах и опасностях.

Особое внимание офицеры уделили правилам поведения в общественном транспорте, использованию ремней безопасности при экскурсионных поездках и применению световозвращающих браслетов в темное время суток.

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Сотрудники продемонстрировали собравшимся, как правильно размещать световозвращающие элементы на одежде и предметах гардероба. Если пешеход грамотно использует светоотражатели, водитель своевременно замечает его на проезжей части.

Участники встречи, в свою очередь, поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за полезную беседу и пообещали применять все полученные рекомендации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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