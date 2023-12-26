Подмосковье 26 декабря 2023, 14:36 Автоинспекторы в Одинцове напомнили пешеходам о правилах безопасности в новогодние праздники Unsplash

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Автоинспекторы в Одинцове решили напомнить пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения во время зимних каникул. Акция «Безопасная зима» прошла в местах массового отдыха жителей.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали пешеходам, как безопасно переходить дорогу и для чего используют световозвращающие элементы на одежде. Ликбез провели и для юных жителей Одинцовского округа.

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Участникам акции подарили информационные брошюры с рекомендациями по соблюдению правил безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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