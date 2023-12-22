Подмосковье 22 декабря 2023, 14:45 Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям о правилах безопасности на дороге перед каникулами Unsplash

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Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» в Одинцове. Сотрудники напомнили детям и их родителям о правилах безопасности на дорогах перед новогодними праздниками.

Работа Госавтоинспекции с детьми продолжится до 14 января 2024 года. Это необходимо, чтобы привить школьникам навыки безопасного поведения на дорогах.

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Автоинспекторы Московской области принимают участие в конференциях и родительских собраниях, а также проводят интерактивы в центрах дополнительного образования.

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