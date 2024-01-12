Подмосковье 12 января 2024, 15:49 Автоинспекторы в Ногинске напомнили водителям правила перевозки детей Телеканал «360»

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Сотрудники Госавтоинспекции провели в Ногинске оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Оно направлено на снижение уровня аварийности с участием детей.

Водителям вручили наклейки и памятки с правилами дорожного движения и перевозки несовершеннолетних.

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«Цель и задача данного мероприятия — проводить профилактические беседы с водителями, которое перевозят маленьких пассажиров», — пояснил инспектор отдельного взвода ДПС, старший лейтенант полиции Илья Нестеров.

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В отношении нарушителей составляют постановления об административном нарушении и выписывают штрафы в размере трех тысяч рублей.

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