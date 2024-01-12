12 января 2024, 15:49
Автоинспекторы в Ногинске напомнили водителям правила перевозки детей
Сотрудники Госавтоинспекции провели в Ногинске оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Оно направлено на снижение уровня аварийности с участием детей.
Водителям вручили наклейки и памятки с правилами дорожного движения и перевозки несовершеннолетних.
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«Цель и задача данного мероприятия — проводить профилактические беседы с водителями, которое перевозят маленьких пассажиров», — пояснил инспектор отдельного взвода ДПС, старший лейтенант полиции Илья Нестеров.
Телеканал «360»
В отношении нарушителей составляют постановления об административном нарушении и выписывают штрафы в размере трех тысяч рублей.
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