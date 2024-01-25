Подмосковье 25 января 2024, 16:59 Автоинспекторы в Лобне поздравили учащихся колледжа «Подмосковье» с Днем студента Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Госавтоинспекторы в Лобне поздравили с Днем студента учащихся колледжа «Подмосковье». Они также напомнили студентам правила безопасности на дорогах и рассказали о важности использования световозвращающих элементов.

Сотрудники ГИБДД выступили с поздравительным словом, пожелали молодежи легкой и интересной учебы, хороших оценок и безопасных дорог.

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После они провели занятие, на котором напомнили студентам основные правила дорожного движения и объяснили необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. В конце встречи дорожные полицейские вручили ребятам светоотражающие браслеты.

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