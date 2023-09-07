Подмосковье 07 сентября 2023, 14:11 Автоинспекторы рассказали первоклассникам в Звенигороде правила дорожного движения Телеканал «360»

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Посвящение первоклассников в пешеходы прошло в школе имени Пронина в Звенигороде. Юные инспекторы дорожного движения подготовили концертную программу.

Телеканал «360»

Первоклассники закрепили знания о правилах дорожного движения и теперь точно знают, как следует переходить дорогу, а также, что значат сигналы светофора и дорожные знаки.

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«Детям, которые пошли в первый класс, необходимы сейчас знания именно о переходе проезжей части. Надо напомнить им после летнего отдыха, как на дорогах работают светофорные объекты, чтобы лишний раз не случилось ДТП. Мы сейчас ездим по всем школам нашего округа и проводим занятия», — отметил начальник одинцовской Госавтоинспекции Владимир Егоров.

В течение месяца подобные образовательные встречи проведут с учениками средних и старших классов. Главная цель — сделать так, чтобы как можно больше детей знали ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября.

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