07 сентября 2023, 14:11
Автоинспекторы рассказали первоклассникам в Звенигороде правила дорожного движения
Посвящение первоклассников в пешеходы прошло в школе имени Пронина в Звенигороде. Юные инспекторы дорожного движения подготовили концертную программу.
Первоклассники закрепили знания о правилах дорожного движения и теперь точно знают, как следует переходить дорогу, а также, что значат сигналы светофора и дорожные знаки.
Реклама
«Детям, которые пошли в первый класс, необходимы сейчас знания именно о переходе проезжей части. Надо напомнить им после летнего отдыха, как на дорогах работают светофорные объекты, чтобы лишний раз не случилось ДТП. Мы сейчас ездим по всем школам нашего округа и проводим занятия», — отметил начальник одинцовской Госавтоинспекции Владимир Егоров.
В течение месяца подобные образовательные встречи проведут с учениками средних и старших классов. Главная цель — сделать так, чтобы как можно больше детей знали ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Дети
Реклама
Реклама