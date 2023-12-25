Подмосковье 25 декабря 2023, 16:10 Автоинспекторы провели праздник для воспитанников семейного центра в Ногинске Телеканал «360»

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Сотрудники Госавтоинспекции МВД России «Ногинское» устроили новогодний праздник в семейном центре «Богородский». В костюмах сказочных персонажей они поиграли с детьми, провели конкурсы и вручили подарки.

Автоинспекторы в игровой форме напомнили участникам праздника правила дорожного движения. После детям вручили световозвращающие элементы и подарки, которые те попросили в письмах у Деда Мороза.

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«Пусть на пути к осуществлению ваших планов и заветных желаний горит только зеленый свет. Пусть новый 2024 год станет для вас очередным шагом к успеху, а безукоризненное соблюдение правил дорожного движения убережет вас от дорожно-транспортных происшествий», — сказал инспектор ГИБДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» Никита База.

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Такие праздники для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, сотрудники Госавтоинспекции проводят каждый Новый год.

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