Подмосковье 29 декабря 2023, 14:36 Автоинспекторы провели новогодний праздник для школьников в Звенигороде Unsplash

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Госавтоинспекторы провели праздник для учеников школы № 1 в Звенигороде. Ребят поздравили с наступающим Новым годом и напомнили им о правилах безопасности на дороге.

Юным участникам дорожного движения рассказали, как безопасно переходить проезжую часть и для чего необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде. После Дед Мороз и Снегурочка показали представление о правилах дорожного движения.

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Также ребята вместе с автоинспекторами нарядили елку игрушками в виде дорожных знаков. Теперь она украсит школу на время зимних праздников.

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